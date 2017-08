Nächste Runde im Krieg der Worte: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will vorerst keine Raketen-Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam starten. Doch US-Verteidigungsminister Jim Mattis hält seine Drohung gegen Kim aufrecht.

Zwei Wochen hat sich Nordkoreas Führer in der Öffentlichkeit rar gemacht, nun ist er wieder da. Wie Nordkoreas staatliche Medien am Dienstag meldeten, hat Kim bereits am Montag das Kommando der strategischen Streitkräfte besucht. Neben einer Darstellung der Kunsttruppe und einer Begutachtung frisch gefangener Fische in der Kantine stand ein Punkt auf dem Programm, der derzeit die Welt bewegt: die Pläne Nordkoreas, eine Raketensalve auf die Gewässer um die amerikanische Pazifik-Insel Guam abzufeuern, die ein wichtiger Militärstützpunkt der USA ist.

Kim habe General Kim Rak-Gyoms Ausführungen über den Plan angehört, beschrieb die Nachrichtenagentur KCNA die Szene. "Er untersuchte den Plan lang und diskutierte ihn mit den kommandieren Offizieren in wirklichem Ernst."

Nach einer blumigen Einleitung folgt ein Halbsatz, der wie ein Entspannungssignal wirkte: Er wolle sich die "törichten und dummen Pläne der Yankees noch ein bisschen länger anschauen", wurde Kim zitiert.

Er behalte sich jedoch vor, den Angriffs-Plan später doch noch auszuführen, abhängig vom Verhalten der USA. Um die Lage auf der koreanischen ...

