The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB5MB3 BAY.LDSBK.PF.S.10038 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XU1 HSH NORDBANK GMZ 2 16/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB8215 MUENCH.HYP.BK. MTN11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US14912L6D80 CATERP.FIN.SER. 2017 MTN BD00 BON USD N

CA IBMJ XFRA US459200JD44 INTL BUS. MACH. 16/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1261286147 ANHEUSER-BUSCH IN. 15/45 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0533338934 KRED.F.WIED.10/17 MTN NK BD02 BON NOK N

CA XFRA XS0533969415 ASIAN DEV. BK 10/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1090156792 WORLD BK 14/17 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1097894023 M.BENZ (AU)PAC. 14/17 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA AU0000WBCHA4 WESTPAC BKG 2022 FLR EQ00 EQU EUR N