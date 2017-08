FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HJVJ XFRA DE000A0MJRL5 FONDAK P 1.983 EUR

UO1A XFRA DE0009797753 DT.POSTBK.GLOBAL PLAYER 0.160 EUR

UO1D XFRA DE0009797720 DT.POSTBK.EUROP.AKT. 0.620 EUR

UO1E XFRA DE0009797712 DT.POSTBK.EUROP.PLUS 0.860 EUR

UO1C XFRA DE0009797704 DT.POSTBK.EUROP.RENT. 1.040 EUR

CXWE XFRA DE0009769638 CONVEST 21 VL A 0.460 EUR

CXWP XFRA DE0008471228 NUERNBERGER EUROLAND A 1.015 EUR

CXWM XFRA DE0008471194 WWK-RENT 0.960 EUR

CXWD XFRA DE0008471087 PLUSFONDS A 0.205 EUR

HJVE XFRA DE0008471061 AL.ADIVERBA A 1.662 EUR

HJVC XFRA DE0008471038 AL. ADIFONDS A (EUR) 0.440 EUR

CXWC XFRA DE0008471020 FONDIS A 0.711 EUR

HJVD XFRA DE0008471012 FONDAK A 1.103 EUR

CXW6 XFRA DE0008471004 FONDRA A 0.890 EUR

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.102 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.085 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.526 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.297 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.331 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.254 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.108 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.178 EUR

FAR XFRA US3570231007 FREIGHTCAR AMER. DL-,01 0.076 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.254 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.153 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.254 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.271 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 0.975 EUR

SBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.019 EUR

WHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.033 EUR

3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.210 EUR

EMC1 XFRA CH0016440353 EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 14.876 EUR

TOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.292 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.182 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.079 EUR