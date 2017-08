Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - Die Bundesregierung will im kommenden Jahr 416,7 Millionen Euro Zinsgewinne an Griechenland auszahlen. Danach ist die Ausgabe im Bundeshaushalt unter der Überschrift "Zahlung an die Hellenische Republik" eingestellt. In einem dazugehörigen Vermerk heißt es aber, die Ausgabe sei gesperrt und müsse vom Haushaltsausschuss des Bundestages freigegeben werden. Bei dem Geld handelt es sich vor allem um Zinseinnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Ankauf griechischer Staatsanleihen zwischen 2010 und 2012. (Bild-Zeitung S.2)

HARTZ-IV - Die Jobcenter gehen wieder härter gegen Hartz-IV-Empfänger vor. Sie verhängten in den ersten vier Monaten deutlich mehr Sanktionen gegen Hartz-Empfänger als im Vorjahreszeitraum. (Bild-Zeitung S.1)

BILDUNG - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die staatlichen Bildungsausgaben um mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr erhöhen. "Ich möchte, dass Deutschland das weltweit stärkste Land in der Bildung wird", begründet er das Ziel. Nun erhält Schulz Zuspruch von ungewohnter Seite: Eine neue Bildungsstudie der arbeitgeberfinanzierten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland eine Bildungsoffensive brauche - mit einer Steigerung der staatlichen Bildungsausgaben um 12 Milliarden Euro im Jahr. (FAZ S. 15)

FLUGLINIEN - Die tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Gabriele Hiller-Ohm, fordert eine verpflichtende Insolvenzabsicherung für Fluggesellschaften zum Schutz der Kunden. "Eine gesetzliche Regelung über eine Insolvenzabsicherung von Fluglinien muss auf europäischer Ebene oder sogar international getroffen werden", sagte Hiller-Ohm. Bei der Beratung zur Fluggastrechterichtlinie in der EU müsse die Bundesregierung daher darauf hinwirken, dass eine "Insolvenzabsicherungspflicht für Airlines" in diese Richtlinie aufgenommen werde. "Es reicht nicht aus, dass nur einige wenige Airlines einen freiwilligen Versicherungsschutz gegen Insolvenz für ihre Fluggäste anbieten." (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2017 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.