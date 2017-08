Frankfurt - Neue Konkurrenz für die Internethändler Ebay und Ricardo: Facebook bringt seine Verkaufsplattform Marketplace nach Europa und in die Schweiz.

Der Online-Flohmarkt starte in dieser Woche in 17 europäischen Ländern. Das sagte Deborah Liu, Vizepräsidentin von Facebook Marketplace, am Montag in einem Telefoninterview. Zu den neuen Märkten gehört auch die Schweiz.

Die Plattform läuft in den USA, Grossbritannien, ...

