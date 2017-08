Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die am Montag eingeleitete Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien setzt sich am Dienstag fort. Die Anleger agieren wieder mutiger angesichts des sich weiter entspannenden Konflikts zwischen den USA und Nordkorea. Nach Tagen der zunehmenden verbalen Eskalation hat nun Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un über Staatsmedien wissen lassen, dass er noch keine Entscheidung über den Abschuss von Raketen auf US-Gebiet getroffen hat.

Während der Aktienmarkt in Südkorea darauf zunächst nicht reagieren kann, weil dort feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, geht es an den anderen Börsenplätzen der Region nach oben. Am stärksten in Tokio und zwar um 1,3 Prozent auf 19.790 Punkte. Zum einen kommt hier zusätzlicher Rückenwind vom nachgebenden Yen, zum anderen hatte die Tokioter Börse am Montag als einzige deutliche Verluste eingefahren und insofern Nachholbedarf aufgebaut. In China und in Sydney legen die Indizes um je rund ein halbes Prozent zu.

Die in der Vorwoche noch zu den Gewinnern zählenden sicheren Häfen wie Yen, Gold und Anleihen verzeichnen dagegen Verluste. Der Dollar steigt auf 110,24 Yen, das ist rund 1 Yen mehr als zur gleichen Vortageszeit. Gestützt wird die US-Währung auch von den Aussagen vom Präsidenten der New Yorker US-Notenbankfiliale, William Dudley. Er rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr, wie er am Vortag sagte. Außerdem bezeichnete er Annahmen als angemessen, dass die US-Notenbank im September mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen werde.

Die Feinunze Gold kostet 1.275 Dollar, ein halbes Prozent weniger als im US-Handel. Die Aussicht auf steigende US-Zinsen schwächt das Edelmetall ebenso wie der anziehende Dollar.

Vorschusslorbeeren für chinesische Bankenaktien

Unter den Einzelwerten machen Aktien aus dem Ölsektor die Aufwärtsbewegung vielfach nicht mit angesichts gesunkener Ölpreise. Nach deutlicheren Verlusten am Vortag in den USA stabilisieren sich die Ölpreise aktuell wieder etwas. Brentöl geht mit 50,83 Dollar um, 0,2 Prozent höher als in den USA.

Zu den Tagesfavoriten in Hongkong gehören Händlern zufolge Bankenaktien. Sie würden mit Spekulationen auf gute Quartalsausweise gekauft, sagt Michael Chang vom Broker CIMB. Chang zufolge haben sich die Käufe der Bankenaktien beschleunigt, nachdem die chinesische Bankenaufsicht am Montag mitgeteilt hatte, dass sich das Nettogewinnwachstum in dem Sektor im zweiten Quartal auf 12 Prozent von 5 Prozent im ersten Quartal beschleunigt hat. ICBC gewinnen 3,9 Prozent, China Construction Bank 2,6 und Bank of China 2,1 Prozent. "Die Banken haben mindestens noch 20 Prozent Wachstumspotenzial und werden immer noch auf relativ niedrigen Niveaus gehandelt", sagt Jacky Zhang, Analyst bei BOC International.

Kursgewinne verzeichnen auch Technologieaktien. Das Schwergewicht Tencent kommt auf dem erreichten Rekordniveau aktuell aber nur um 0,3 Prozent voran. Im unmittelbaren Vorfeld der Geschäftszahlen am Mittwoch agieren die Anleger hier etwas vorsichtiger. Sunny Optical setzen ihre Rekordjagd fort und verteuern sich um 4 Prozent.

Für WH Group geht es um 3,7 Prozent nordwärts. Der Fleischproduzent, dessen Aktie als Aufstiegskandidat in den Hang-Seng-Index gilt, hat Zweitquartalszahlen vorgelegt, die den Analysten von Daiwa zufolge gut ausgefallen sind. Daiwa hat darauf das Kursziel leicht angehoben und rät weiter zum Kauf der Aktie.

Fujifilm schießen in Tokio um 7,5 Prozent nach oben, angetrieben von unerwartet gut ausgefallenen Erstquartalszahlen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.756,80 +0,46% +1,01% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.790,92 +1,30% +3,54% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertagsbedingt kein Handel Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.258,16 +0,64% +4,98% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.358,09 +0,40% +22,23% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.299,07 -0,29% +14,52% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.770,79 -0,02% +7,86% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 % YTD EUR/USD 1,1780 +0,0% 1,1776 1,1824 +12,0% EUR/JPY 129,88 +0,6% 129,09 129,49 +5,6% EUR/GBP 0,9087 +0,0% 0,9086 0,9090 +6,6% GBP/USD 1,2964 +0,0% 1,2961 1,3007 +5,1% USD/JPY 110,25 +0,6% 109,62 109,52 -5,7% USD/KRW 1134,07 -0,5% 1139,50 1138,84 -6,1% USD/CNY 6,6733 +0,0% 6,6712 6,6608 -3,9% USD/CNH 6,6859 -0,1% 6,6902 6,6790 -4,2% USD/HKD 7,8223 +0,0% 7,8210 7,8214 +0,9% AUD/USD 0,7863 +0,1% 0,7852 0,7891 +9,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,65 47,59 +0,1% 0,06 -16,4% Brent/ICE 50,82 50,73 +0,2% 0,09 -13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,31 1.281,30 -0,5% -6,00 +10,8% Silber (Spot) 16,90 17,08 -1,1% -0,18 +6,1% Platin (Spot) 961,30 970,00 -0,9% -8,70 +6,4% Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,1% +0,00 +15,3% Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

