Für die Zeit nach dem Brexit schlägt London der Europäischen Union ein zeitlich begrenztes Zollabkommen vor, um etwaige Spannungen zu reduzieren.

Großbritannien will der Europäischen Union in den Brexit-Verhandlungen ein zeitlich begrenztes Übergangszollabkommen für die Zeit nach dem Austritt vorschlagen. Das schaffe die Möglichkeit, die Spannungen zu verringern, wenn Großbritannien im März 2019 die EU verlasse, heißt es in Auszügen eines Strategiepapiers, das die britische Regierung voraussichtlich an diesem Dienstag veröffentlicht. Zugleich will sie sich demnach das Recht sichern, andere Handelsabkommen auszuhandeln. Dies dürfte allerdings ein großer Streitpunkt bei den Austrittsverhandlungen ...

