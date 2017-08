DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt geschlossen. In Südkorea ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Unabhängigkeit.

TAGESTHEMA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat von den USA ein Einlenken im Konflikt um sein Atom- und Raketenprogramm gefordert. Um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen und einen "gefährlichen militärischen Konflikt" zu vermeiden, müssten die USA als erste "eine geeignete Option" unterbreiten und darauf Taten folgen lassen, wurde Kim am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Was er genau damit meinte, blieb offen. Zuvor wurde Kim von seinem Militär ausführlich über die Pläne informiert, nordkoreanische Raketen in Richtung der Pazifikinsel Guam abzuschießen, auf der die USA einen Luftwaffenstützpunkt unterhalten. Laut KCNA kündigte er an, die Pläne für derartige Tests zunächst zurückhalten, um Washingtons Handlungen noch "etwas länger" zu beobachten. Gleichzeitig rief er die USA auf, alle Provokationen gegen sein Land "sofort" zu stoppen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE EUROSHOP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 56 +9% 2 51 EBIT 49 +10% 1 44 Ergebnis nach Steuern 28 +18% 2 24 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,44 FFO* k.A. -- -- 31,4 FFO je Aktie 0,62 +7% 3 0,58

-*Funds from operations

Weitere Termine:

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj -US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: +10,3 zuvor: +9,8 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,50 0,28 Nikkei-225 19.777,07 1,23 Schanghai-Composite 3.258,16 0,64 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.165,12 +1,26% DAX-Future 12.157,50 +1,28% XDAX 12.162,51 +1,27% MDAX 24.792,83 +1,23% TecDAX 2.256,87 +1,73% EuroStoxx50 3.450,66 +1,30% Stoxx50 3.059,00 +0,93% Dow-Jones 21.993,71 +0,62% S&P-500-Index 2.465,84 +1,00% Nasdaq-Comp. 6.340,23 +1,34% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,06 -49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die Börsen in Europa werden am Dienstag mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. "Die von der Nordkorea-Krise ausgehende Gefahr wird momentan als niedriger eingestuft", so ein Händler. Es wird vielmehr darauf gesetzt, dass es bei einem Krieg der Worte zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem US-Präsidenten Donald Trump bleibt. Die jüngsten Aussagen aus Nordkorea werden dahingehend gedeutet, dass ein Weg der Deeskalation gesucht werde. In diesem Umfeld legen die Aktien in Asien zu, der DAX wird am Morgen 50 Punkte fester bei 12.215 erwartet. Charttechnisch hat er noch Luft bis 12.300 Punkte, bevor die Bären nervös werden dürften. Sollte diese Marke allerdings überschritten werden, dürften weitere Käufe an die Börse kommen. Der Euro startet kaum verändert knapp unter 1,18 Dollar in den europäischen Handel. Die Anleihen dürften mit der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren leicht zur Schwäche tendieren.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche haben die europäischen Indizes am Montag deutlich im Plus geschlossen. "Nachdem sich die Lage um Korea über das Wochenende nicht weiter verschärft hat, kam es zu Rückkäufen", sagte ein Teilnehmer. Das Plus an den Börsen wird aber nur als Erholung gewertet, da sich bisher keine Lösung der Nordkorea-Krise abzeichnet. Für Fiat Chrysler ging es 8,1 Prozent nach oben. Laut "Automotive News" sollen chinesische Investoren Interesse an einer Übernahme des Automobilkonzerns haben. Ein nicht namentlich genannter chinesischer Autokonzern soll diesen Monat ein Gebot vorgelegt haben, Fiat soll dieses allerdings als zu niedrig zurückgewiesen haben. Die bereits am Freitag erzielte Einigung bei den britischen Pensionsverpflichtungen von Tata ist nach Einschätzung der Deutschen Bank auch eine positive Nachricht für Thyssenkrupp. Die Analysten bestätigten ihre Kaufempfehlung und nannten ein Ziel von 30 Euro für die Aktie. Thyssenkrupp gewannen 2,1 Prozent auf 26,25 Euro.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Bei den Einzeltiteln standen RWE (plus 2 Prozent) im Blick. Der Energieversorger hat sich nach besseren Ergebniszahlen im ersten Halbjahr optimistischer zum Gesamtjahr geäußert. Daneben ragten im DAX Deutsche Bank und Commerzbank heraus. Sie erholten sich um 3,1 und 3,4 Prozent, nachdem sie in der vergangenen Woche noch die größten Verlierer im Index waren. Deutsche Pfandbriefbank stiegen um 3,9 Prozent, nachdem der Finanzkonzern die Erwartungen an das zweite Quartal auf breiter Front übertroffen hat. Für die Aktie von Rocket Internet ging es um 8 Prozent nach oben. Das Unternehmen will bis zu 100 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien aufwenden. Zudem steht der Start-up-Entwickler offenbar vor dem Ausstieg beim Kosmetikbox-Versender Glossybox.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): -0,02% auf 12.163 Punkte

Die deutschen Aktien haben ihre Gewinne aus dem regulären Geschäft am Montag im nachbörslichen Handel verteidigt. Unter den Einzelwerten fielen Kion mit einem Plus von 2,5 Prozent auf. Aus dem Handel war zu hören, MainFirst habe die Aktie auf Outperform mit einem Kursziel von 85 Euro hochgestuft.

USA / WALL STREET

Fester - Mit Erleichterung reagierten die US-Börsen am Montag darauf, dass die befürchtete Verschärfung des Nordkorea-Konflikts über das Wochenende ausgeblieben war. Wichtige Konjunktur- oder Unternehmensdaten wurden nicht veröffentlicht. Eine Twitter-Attacke von US-Präsident Trump gegen den CEO von Merck & Co belastete die Aktie des Pharmakonzerns nicht; sie stieg um 0,5 Prozent. Am Montag hatte sich CEO Kenneth Frazier "aus Gewissensgründen" aus dem Beratergremium des Präsidenten zurückgezogen, weil Trump die Gewalttaten von Rechtsextremisten am Wochenende in Virginia nicht entschieden verurteilt habe. Trump twitterte daraufhin, Frazier werde nun mehr Zeit haben, die Abzockerpreise für Medikamente zu senken. Der US-Bekleidungskonzern VF Corporation, zu dem unter anderem Marken wie Timberland oder The North Face gehören, kauft die Williamson-Dickie Mfg Co. Die Aktie von VF Corporation stieg um 3,1 Prozent. Für Fiat Chrysler ging es um 8,5 Prozent nach oben. Laut "Automotive News" sollen chinesische Investoren Interesse an einer Übernahme des italienischen Automobilkonzerns haben.

Am Anleihemarkt wurden Gewinne mitgenommen. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,22 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.40 Uhr EUR/USD 1,1783 +0,1% 1,1776 1,1786 EUR/JPY 129,90 +0,6% 129,09 129,04 EUR/CHF 1,1470 +0,2% 1,1448 1,1451 GBP/EUR 1,1002 -0,0% 1,1006 1,1018 USD/JPY 110,25 +0,6% 109,62 109,50 GBP/USD 1,2964 +0,0% 1,2961 1,2987

Am Morgen rückt der Dollar weiter gegen den Yen vor und steht nun über der psychologisch wichtigen Marke von 110. Wenig Bewegung gibt es im Euro-Dollar-Paar, das um 1,1780 notiert.

Am Montag profitierte der Dollar von der Entspannung im Konflikt mit Nordkorea. Der Euro fiel zurück unter die Marke von 1,18 Dollar. Zur japanischen Währung wertete der Dollar auf rund 109,70 Yen auf von Kursen um 109 Yen am Freitag.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,65 47,59 +0,1% 0,06 -16,4% Brent/ICE 50,83 50,73 +0,2% 0,10 -13,4%

Eine neuerliche Talfahrt erlebten die Notierungen am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 2,5 Prozent auf 47,59 Dollar. Brent verlor 2,6 Prozent auf 50,73 Dollar. Wieder einmal war es das Überangebot, das die Akteure beunruhigte. Nachdem in der vergangenen Woche sowohl die Opec als auch die Internationale Energieagentur (IEA) eine auf Monatssicht gestiegene Fördermenge der Opec-Mitglieder gemeldet hatten, prognostizierte die IEA am Montag in einem neuen Bericht für den kommenden Monat einen Anstieg der US-Schieferölförderung.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 15, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,31 1.281,30 -0,5% -5,99 +10,8% Silber (Spot) 16,90 17,08 -1,0% -0,18 +6,1% Platin (Spot) 961,70 970,00 -0,9% -8,30 +6,4% Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,1% +0,00 +15,3%

Gewinnmitnahmen drückten den Goldpreis, der in der vergangenen Woche von der Angst vor einer Eskalation des Nordkorea-Konflikts profitiert hatte. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 1.282 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HANDELSSTREIT CHINA - USA

China hat den USA Gegenmaßnahmen angedroht, sollte die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Untersuchung der chinesischen Handelspraktiken zu Strafmaßnahmen führen. China werde nicht "tatenlos herumsitzen", erklärte das Handelsministerium am Dienstag in Peking und warnte, jeder Protektionismus durch die USA werde den Interessen beider Seiten schaden.

FED-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Wenn sich die Wirtschaft so entwickele, wie er es erwarte, würde er eine weitere Zinserhöhung im späteren Verlauf des Jahres befürworten, so Dudley. Annahmen, dass die US-Notenbank im September mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen werde, bezeichnete er als angemessen.

K+S

hat diese Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

K+S AG, Kassel . BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 742 +1% 765 +4% 732 EBIT I 29 +90% 33 +123% 15 Ergebnis nach Steuern - bereinigt* 19 -- 14 -- -0,2 Ergebnis je Aktie - bereinigt* 0,10 -- 0,06 -- 0,00

- *aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.