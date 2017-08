Stein am Rhein (awp) - Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano hat im ersten Halbjahr 2017 sowohl Umsatz als auch Ergebnis weiter gesteigert. Mit Hochdruck wird an der Integration der übernommenen Ismet-Gruppe gearbeitet. Für die Sparte ELCOM/EMS wurde ein Massnahmenpaket beschlossen, am Ausblick hält das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...