In der aktuellen Niedrigzinsphase sitzen sicherlich viele Sparer zuhause, schauen traurig auf den Tagesgeldkontoauszug und sagen "was soll ich denn mit meinen Geld machen, es liegt bei der Sparkasse rum?". Sinnvoll investieren sagen wir, zum Beispiel in Aktienanleihen. Frisch in unserer ISIN-Liste befinden sich neue Aktienanleihen auf Continental (PR6U72), Vonovia (PR6U5K) und Südzucker (PR6U5B). Da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...