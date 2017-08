Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Unternehmen ebenfalls zum 'Rising Star' im Bereich Anwendungsentwicklung ernannt



Mindtree, ein globaler Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, wurde von Information Services Group (ISG), ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen, für Spitzenleistung bei Anwendungsentwicklung und -pflege (ADM) ausgezeichnet.



In dem neuen ISG Provider Lens ADM Quadrant Report wird Mindtree als führender Dienstleister ('Leader') bei Anwendungstests und aufsteigender Dienstleister ('Rising Star') bei Anwendungsentwicklung genannt. ISG hat Mindtree und 33 weitere Dienstleister unter die Lupe genommen, die auf dem US-Markt tätig sind. Dabei wurden verschiedene Kriterien herangezogen, beispielsweise Strategie und Vision, Innovation, Bekanntheitsgrad der Marke und geografische Präsenz, Vertriebs- und Partnerumfeld, Breite und Tiefe des Leistungsspektrums sowie technologischer Fortschritt.



In Zusammenhang mit Mindtrees Roadmap für Testdienstleistungen führt der Bericht aus: "Mindtree legt den Schwerpunkt auf Testverträge der nächsten Generation, die sich an einer nahtlosen Testumgebung quer durch ein gekoppeltes Netzwerk von Mobil- und Smartgeräten, Geschäftsanwendungen und anderen Medien orientieren und den Kunden in den Mittelpunkt stellen."



Der Bericht hebt den agilitätsbasierten Ansatz von Mindtree, seine Innovationspartnerschaft mit Kunden und die Flexibilität bei der Testzuteilung hervor. Den Quadrant Report for Application Testing finden Sie hier (http://possible.mindtree.com/ISG-Recognizes-Mindtree -as-a-Leader-in-Application-Testing.html?utm_campaign=isg_application _testing&utm_medium=pr&utm_source=pr_wire&utm_content=report&utm_term =&utm_audience=).



In Zusammenhang mit der Bewertung von Mindtree als 'Rising Star' im Product Challenger Quadrant for Application Development liest sich in dem Bericht: "Die Stärke von Mindtree liegt in seinen Anwendungsleistungen der nächsten Generation, seinem selektiven Branchenfokus, seiner internen Innovationsarbeit und seinem partnerschaftlichen Ansatz bei der Interaktion mit Kunden."



Der Bericht unterstreicht die digitale und agile Leistungskompetenz von Mindtree bei der Cloud-Migration. Der Bericht erwähnt im Folgenden, dass Mindtree bei der Cloud-Transformation einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt -- von Beratung bis Erstellung und von Migration bis Verwaltung. Den Quadrant Report for Application Development finden Sie hier (http://possible.mindtree.com/ISG-Recogni zes-Mindtree-as-a-Rising-Star-in-Application-Development.html?utm_cam paign=isg_application_testing&utm_medium=pr&utm_source=pr_wire&utm_co ntent=report&utm_term=&utm_audience=).



"Durch technologischen Wandel und Verschiebung der Kundenanforderungen sind die Erwartungen in diesem Bereich einem raschen Wandel unterworfen", sagte Manas Chakraborty, Global Head, Test Engineering and Integrated Services, Mindtree Ltd. "Mindtree hat dies frühzeitig erkannt und in neue Leistungen investiert, um sich zu rüsten. Diese Anerkennung ist Beweis dafür, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben."



"Mindtree hat sowohl seine wettbewerblichen Stärken (einschließlich geografischer Abdeckung, Erfahrung und Durchführungskompetenz) als auch den Mehrwert seines Portfolios in Sachen Technologiekompetenz, Partnerschaften, Leistungsspektrum und Innovation als ADM-Dienstleister unter Beweis gestellt", sagte Esteban Herrera, Partner und Global Leader, ISG Research. "Durch diese und andere Faktoren überzeugt Mindtree als Partner bei Anwendungstests und -entwicklung."



Die ISG Provider Lens Quadrant Reports liefern wertvolle Erkenntnisse über die Leistungskompetenz von Dienstleistern. ISG hat eine eigene Methodik entwickelt, die empirische, datengestützte Forschungsdaten und Marktanalyse mit Praxiserfahrung und Einblicken des globalen Beraterteams von ISG zusammenführt.



