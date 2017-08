Stein am Rhein - Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano hat im ersten Halbjahr 2017 sowohl Umsatz als auch Ergebnis weiter gesteigert. Mit Hochdruck wird an der Integration der übernommenen Ismet-Gruppe gearbeitet. Für die Sparte ELCOM/EMS wurde ein Massnahmenpaket beschlossen, am Ausblick hält das Unternehmen fest.

Der Bruttoumsatz erhöhte sich um 10,1% auf 322,0 Mio EUR und der Nettoumsatz ebenfalls um 10,1% auf 319,0 Mio EUR. Bereinigt um negative Währungseffekte ergab sich eine Umsatzsteigerung von 10,4%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Der Auftragseingang nahm derweil um 9,7% auf 317,4 Mio zu. Die Book-To-Bill Ratio wird mit 98,6% ausgewiesen nach 99% in der Vorjahresperiode.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT stieg, bereinigt um Einmalerträge und -aufwendungen durch den Verkauf eines Gebäudes sowie die Integration von Ismet, um 11,5% auf 22,5 Mio. Der Reingewinn legte um 4,7% auf 14,3 Mio zu.

Mit den Kennzahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt. Im Durchschnitt (AWP-Konsens) wurde ein Auftragseingang von 325,1 Mio EUR und ein Bruttoumsatz von 319,8 Mio erwartet. Beim EBIT beliefen ...

