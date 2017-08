Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Tags der Unabhängigkeit geschlossen.

TAGESTHEMA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat von den USA ein Einlenken im Konflikt um sein Atom- und Raketenprogramm gefordert. Um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen und einen "gefährlichen militärischen Konflikt" zu vermeiden, müssten die USA als erste "eine geeignete Option" unterbreiten und darauf Taten folgen lassen, wurde Kim am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Was er genau damit meinte, blieb offen. Zuvor wurde Kim von seinem Militär ausführlich über die Pläne informiert, nordkoreanische Raketen in Richtung der Pazifikinsel Guam abzuschießen, auf der die USA einen Luftwaffenstützpunkt unterhalten. Laut KCNA kündigte er an, die Pläne für derartige Tests zunächst zurückhalten, um Washingtons Handlungen noch "etwas länger" zu beobachten. Gleichzeitig rief er die USA auf, alle Provokationen gegen sein Land "sofort" zu stoppen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: +10,3 zuvor: +9,8 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,50 +0,28% Nikkei-225 19.808,98 +1,39% Hang-Seng-Index 27.310,93 +0,22% Kospi Kein Handel Shanghai-Composite 3.247,47 +0,31% S&P/ASX 200 5.760,50 +0,53%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die am Montag eingeleitete Erholung setzt sich fort. Die Anleger agieren wieder mutiger angesichts des sich weiter entspannenden Konflikts zwischen den USA und Nordkorea. Nach Tagen der zunehmenden verbalen Eskalation hat nun Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un über Staatsmedien wissen lassen, dass er noch keine Entscheidung über den Abschuss von Raketen auf US-Gebiet getroffen hat. Der Aktienmarkt in Südkorea kann darauf zunächst nicht reagieren, weil dort feiertagsbedingt kein Handel stattfindet. Die in der Vorwoche noch zu den Gewinnern zählenden sicheren Häfen wie Yen, Gold und Anleihen verzeichnen Verluste. Unter den Einzelwerten machen Aktien aus dem Ölsektor die Aufwärtsbewegung vielfach nicht mit angesichts gesunkener Ölpreise. Zu den Tagesfavoriten in Hongkong gehören Händlern zufolge Bankenaktien. Sie würden mit Spekulationen auf gute Quartalsausweise gekauft, sagt Michael Chang vom Broker CIMB. Chang zufolge haben sich die Käufe der Bankenaktien beschleunigt, nachdem die chinesische Bankenaufsicht am Montag mitgeteilt hatte, dass sich das Nettogewinnwachstum in dem Sektor im zweiten Quartal auf 12 Prozent von 5 Prozent im ersten Quartal beschleunigt hat. ICBC gewinnen 3,9 Prozent, China Construction Bank 2,6 und Bank of China 2,1 Prozent. Fujifilm schießen in Tokio um 7,5 Prozent nach oben, angetrieben von unerwartet gut ausgefallenen Erstquartalszahlen.

US-NACHBÖRSE

Pflichtmitteilungen an die Börsenaufsicht von Beteiligungsgesellschaften über Veränderungen ihrer Teilhaberschaften sorgten für Kursbewegungen. Unter anderem teilte Warren Buffetts Berkshire Hathaway mit, bei General Electric komplett ausgestiegen zu sein und die Beteiligungen an IBM, Costco Wholesale und Sirius XM Holdings verringert zu haben. Dagegen kaufte Berkshire 17,5 Millionen Aktien von Synchrony Financial. Die Aktie legte auf Nasdaq.com um 4,7 Prozent zu. Der Hedgefonds Appaloosa Management hat sich komplett zurückgezogen bei Energy Transfer Partners. Der Kurs knickte darauf um 4,4 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.993,71 0,62 135,39 11,29 S&P-500 2.465,84 1,00 24,52 10,14 Nasdaq-Comp. 6.340,23 1,34 83,68 17,78 Nasdaq-100 5.908,17 1,31 76,63 21,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 744 Mio 792 Mio Gewinner 2.296 1.589 Verlierer 718 1.386 unverändert 72 104

Fester - Mit Erleichterung reagierten die US-Börsen darauf, dass die befürchtete Verschärfung des Nordkorea-Konflikts über das Wochenende ausgeblieben war. Eine Twitter-Attacke von US-Präsident Trump gegen den CEO von Merck & Co belastete die Aktie des Pharmakonzerns nicht; sie stieg um 0,5 Prozent. Am Montag hatte sich CEO Kenneth Frazier "aus Gewissensgründen" aus dem Beratergremium des Präsidenten zurückgezogen, weil Trump die Gewalttaten von Rechtsextremisten am Wochenende in Virginia nicht entschieden verurteilt habe. Trump twitterte daraufhin, Frazier werde nun mehr Zeit haben, die Abzockerpreise für Medikamente zu senken. Die Aktie von VF Corporation stieg um 3,1 Prozent. Der US-Bekleidungskonzern, zu dem unter anderem Marken wie Timberland oder The North Face gehören, kauft Williamson-Dickie für 820 Millionen Dollar. Für Fiat Chrysler ging es um 8,5 Prozent nach oben. Laut "Automotive News" sollen chinesische Investoren Interesse an einer Übernahme des italienischen Automobilkonzerns haben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,22 2,6 2,19 -22,5 30 Jahre 2,81 1,9 2,79 -26,1

Die wiedererwachte Risikobereitschaft veranlasste Anleger zum Rückzug aus Staatsanleihen, die in der vergangenen Woche noch stärker vom Sicherheitsbedürfnis der Investoren profitiert hatten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 % YTD EUR/USD 1,1761 -0,1% 1,1776 1,1824 +11,8% EUR/JPY 129,85 +0,6% 129,09 129,49 +5,6% EUR/GBP 0,9074 -0,1% 0,9086 0,9090 +6,5% GBP/USD 1,2962 +0,0% 1,2961 1,3007 +5,1% USD/JPY 110,40 +0,7% 109,62 109,52 -5,6% USD/KRW 1134,00 -0,5% 1139,50 1138,84 -6,1% USD/CNY 6,6779 +0,1% 6,6712 6,6608 -3,9% USD/CNH 6,6900 -0,0% 6,6902 6,6790 -4,1% USD/HKD 7,8216 +0,0% 7,8210 7,8214 +0,9% AUD/USD 0,7854 +0,0% 0,7852 0,7891 +8,8%

Der Dollar profitierte von der Entspannung im Konflikt mit Nordkorea. Der Euro fiel zurück unter die Marke von 1,18 Dollar. Zur japanischen Währung wertete der Dollar auf rund 109,70 Yen auf von Kursen um 109 Yen am Freitag. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag zieht der Dollar weiter an. Gestützt wird er auch von den Aussagen vom Präsidenten der New Yorker US-Notenbankfiliale, William Dudley. Er rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Außerdem bezeichnete er Annahmen als angemessen, dass die US-Notenbank im September mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,61 47,59 +0,0% 0,02 -16,5% Brent/ICE 50,79 50,73 +0,1% 0,06 -13,5%

Eine neuerliche Talfahrt erlebten die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 2,5 Prozent auf 47,59 Dollar. Brent verlor 2,6 Prozent auf 50,73 Dollar. Wieder einmal war es das Überangebot, das die Akteure beunruhigte. Nachdem in der vergangenen Woche sowohl die Opec wie auch die Internationale Energieagentur (IEA) eine auf Monatssicht gestiegene Fördermenge der Opec-Mitglieder gemeldet hatten, prognostizierte die IEA am Montag in einem neuen Bericht für den kommenden Monat einen Anstieg der US-Schieferölförderung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,30 1.281,30 -0,6% -8,00 +10,6% Silber (Spot) 16,84 17,08 -1,4% -0,24 +5,8% Platin (Spot) 960,20 970,00 -1,0% -9,80 +6,3% Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,2% +0,01 +15,4%

Gewinnmitnahmen drückten den Goldpreis, der in der vergangenen Woche von der Angst vor einer Eskalation des Nordkorea-Konflikts profitiert hatte. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 1.282 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CHINA

hat den USA Gegenmaßnahmen angedroht, sollte die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Untersuchung der chinesischen Handelspraktiken zu Strafmaßnahmen führen. China werde nicht "tatenlos herumsitzen", erklärte das Handelsministerium und warnte, jeder Protektionismus durch die USA werde den Interessen beider Seiten schaden. Trump hatte am Montag seinen Handelsbeauftragten Robert Lightizer damit beauftragt, Chinas Handelspraktiken genauer zu untersuchen und dabei insbesondere den Umgang Pekings mit dem geistigen Eigentum.

GELDPOLITIK USA

