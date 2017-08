Nach dem überraschend positiven Handelstag am gestrigen Montag stehen auch heute die Zeichen auf weitere Kursgewinne. Vorbörslich legt das deutsche Börsenbarometer deutlich zu.

Der gute Start in die neue Börsenwoche am gestrigen Montag hat Investoren überrascht. Nachdem der Dax in der vergangenen Woche 2,3 Prozent verloren hatte kurzzeitig sogar unter die Marke von 12 000 Punkten gerutscht ist, legte er gestern 1,2 Prozent auf 12.165 Punkte zu. Und diese Gewinne dürfte weitergehen: Vor dem Börsenstart liegt der deutsche Leitindex bei 12.210 Punkte und 45 über dem gestrigen Schlusstand.

Offensichtlich sehen die ersten Anleger schon wieder Einstiegschancen. Auch gilt als Entspannungssignal, dass die sicheren Anlagehäfen wie Gold oder deutsche und amerikanische Staatsanleihen zum Wochenauftakt weniger gefragt waren.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat zwar von seinem Militär einen Bericht über Pläne für einen Raketenstart Richtung US-Pazifikinsel Guam erhalten. Doch will er nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA noch etwas länger die USA beobachten, bevor ...

