Die niedrige Arbeitslosigkeit und die gute Konsumlaune halten die deutsche Wirtschaft auf Kurs. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent. Das Tempo des Wachstums nimmt allerdings leicht ab.

Die deutsche Wirtschaft hat nach einem starken Jahresauftakt etwas an Tempo verloren. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Zum Jahresanfang hatte die Wirtschaft nach neuesten Berechnungen um 0,7 Prozent zugelegt und damit ...

