Top-US-Managern reicht es: Nach der verhaltenen Reaktion Donald Trumps auf den Extremistenaufmarsch in Virginia verlassen immer mehr Unternehmenschefs sein Beratergremium.

Nach dem Chef des Pharmakonzerns Merck ziehen sich zwei weitere Top-Manager als Reaktion auf die zurückhaltende Antwort von US-Präsident Donald Trump auf den Extremistenaufmarsch in Virginia aus einem Beratergremium zurück. Intel-Chef Brian Krzanich und der Chef des Sportartikelherstellers Under Armour, Kevin Plank, erklärten am Montag, sie seien nicht mehr Teil des Industrierats, der Trump in wirtschaftspolitischen Fragen berät. "Ich trete zurück und will damit Aufmerksamkeit auf die ernsthafte Gefahr lenken, die die politische Spaltung für wichtige Themen darstellt", schrieb Krzanich auf seinem Blog. Der Gewerkschaftsverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...