NEW YORK (IT-Times) - Damit Google auch künftig die Standard-Suchmaschine (default) in allen iPhones und iPads bleibt, will der US-Internetkonzern Alphabet offenbar tief in die Tasche greifen. Wie der US-Sender CNBC mit Verweis auf das Analystenhaus Bernstein berichtet, ist Google offenbar dazu bereit,...

Den vollständigen Artikel lesen ...