Erste Anzeichen für eine mögliche Deeskalation in der Nordkorea-Krise dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag stützen. Broker erwarten zur Handelseröffnung eine weitere Erholung. Bereits am Montag hatte der Dax einen Teil seiner jüngsten Verluste aufgeholt und war mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 12.165 Punkten aus dem...

