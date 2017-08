DAX - Starke Vorstellung der Bullen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenauftakt einen Aufwärtsimpuls einleiten. Mit Hilfe einer aufwärtsgerichteten Kurslücke stieg der DAX im Tagesverlauf stetig an und erreichte ein Tageshoch bei 12.196 Punkten. Die Bären wurden also von den Bullen regelrecht überrannt. Kann diese Aufwärtsdynamik weiter anhalten? Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Zum Handelsstart konnte der Deutsche Aktienindex sogar über der 12.200 Punkte-Marke klettern. Das Aufwärtsmomentum wurde also von der Käuferseite in den nächsten Handelstag mitgenommen. Im Laufe des Tages werden allerdings Gewinnmitnahmen erwartet....

