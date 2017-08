FRANKFURT (Dow Jones)--Das positive Momentum an den Börsen hält am Dienstagmorgen an. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt im frühen Geschäft um 46,5 auf 12.204 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.227 und das Tagestief bei 12.199,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.884 Kontrakte. Die wichtige Unterstützung rund um 12.000 hat den Bärenattacken standgehalten. Der Future hat weiteres Erholungspotenzial bis in den Bereich um 12.350.

August 15, 2017 02:25 ET (06:25 GMT)

