Mit einem Hoch bei 179,70 Euro beendete das Wertpapier der Linde Gruppe seine Aufwärtsbewegung und setzte kurzfristig in eine Konsolidierung über. Diese reichte im Wochenchart bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei grob 158,50 Euro abwärts, wodurch aber auch die Unterstützungszone um 166,00 Euro unterschritten wurde. Dennoch ergeben sich auf kurzfristiger Basis hervorragende Long-Chancen auf Sicht von wenigen Tagen, da Bullen nun zeitweise das Kursgeschehen dominieren und Renditejäger jetzt ihre Chance wittern. Zudem liegen auch der MACD sowie RSI auf recht niedrigen Niveaus auf, was einen überverkauften Zustand des Wertpapiers von Linde offenbart und dadurch die kürzlich gestartete Erholungsbewegung zusätzlich trägt.

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus sind direkte Kursgewinne zunächst bis zum Widerstandsniveau von grob 166,00 Euro zu erwarten, gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis, so könnte Linde weiter an den darüber gelegenen Abwärtstrend seit den Jahreshochs um 168,15 Euro weiter zulegen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der runden Marke von 160,00 Euro aufhalten, was in etwa dem EMA 200 auf Tagesbasis entspricht. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen aber erst, wenn die Vorwochentiefs bei 157,50 Euro nachhaltig unterschritten werden - dann müssen nämlich Abgaben auf rund 150,00 Euro einkalkuliert werden, ein Test der Jahrestiefs bei 145,60 Euro könnte dann aber auch noch folgen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 162,35 Euro

Kursziel: 166,00 / 168,15 Euro

Stopp: < 160,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,35 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 162,35 Euro; 08:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

