Lange Zeit waren es die Aktionäre des Automobilherstellers VW (WKN:766400) gewöhnt, ihr Unternehmen entweder auf Platz eins oder Platz zwei auf der Liste der weltweit größten Automobilhersteller zu sehen. Im Wechsel haben sich entweder Volkswagen oder Toyota (WKN:853510) an die Weltspitze, gemessen am Absatz, gesetzt.



Im ersten Halbjahr geht die Krone aber an einen Konkurrenten, der die meisten überraschen dürfte.

Der französisch-japanische Überraschungsgewinner

Dieses Jahr geht in der ersten Jahreshälfte der erste Platz an Renault-Nissan. Die französisch-japanische Allianz, unter deren Schirm sich mittlerweile auch Mitsubishi befindet, konnte in den ersten sechs Monaten 5,268 Millionen Autos absetzen. Volkswagen kam nur auf 5,156 Millionen und Toyota folgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...