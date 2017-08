Mit kleinsten Plastifiziereinheiten bis 8 mm Schneckendurchmesser sind kürzeste Verweilzeiten des aufgeheizten Materials möglich. Selbst temperaturempfindlichste Materialien lassen sich so verarbeiten. Dabei setzt das Unternehmen auf die Schneckenplastifizierung nach dem Prinzip 'First in-First out'. Die Boy 25 E VV hingegen ist ein Umspritzautomat mit vertikal angeordnetem Zwei-Platten-Schließsystem ...

