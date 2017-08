Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst im 2. Quartal um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2017 entgegen den Erwartungen nicht verstärkt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert. Das zunächst für das erste Quartal gemeldete Plus von 0,6 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg das BIP im zweiten Quartal um 2,1 (2,0) Prozent. Erwartet worden waren 1,9 Prozent.

ING: Deutsches Wachstum könnte etwas an Schwung verlieren

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte nach einem sehr starken ersten Halbjahr 2017 nach Einschätzung von ING etwas an Schwung verlieren. "Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass das Wachstum plötzlich abbricht, aber eine gewisse Verlangsamung ist nahezu unausweichlich", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen ist, nachdem es im ersten Quartal um revidiert 0,7 (vorläufig: 0,6) Prozent zugelegt hatte. Volkswirte hatten für das zweite Quartal 0,7 Prozent Wachstum vorhergesagt.

Lampe: Dt. Wachstum schwächt sich im Rest des Jahres ab

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung des Bankhauses Lampe im Rest des Jahres abschwächen. "Ich glaube nicht, dass sich diese Raten jetzt so fortsetzen werden", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Wachstumsraten von 0,4 Prozent im dritten und vierten Quartal wären "super". Zuvor hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen ist, nachdem es im ersten Quartal um revidiert 0,7 (vorläufig: 0,6) Prozent zugelegt hatte. Volkswirte hatten für das zweite Quartal 0,7 Prozent Wachstum vorhergesagt.

Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe 1,6 Prozent über Vorjahr

Im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands sind Ende Juni in Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten knapp 5,5 Millionen Personen tätig gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das rund 88.000 Beschäftigte und somit 1,6 Prozent mehr als im Juni 2016. Das verarbeitende Gewerbe erreichte im Juni 2017 den vierten Monat in Folge einen neuen Höchststand bei der Zahl der Beschäftigten seit Januar 2005.

China droht USA im Handelsstreit mit Gegenmaßnahmen

China hat den USA Gegenmaßnahmen angedroht, sollte die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Untersuchung der chinesischen Handelspraktiken zu Strafmaßnahmen führen. China werde nicht "tatenlos herumsitzen", erklärte das Handelsministerium am Dienstag in Peking und warnte, jeder Protektionismus durch die USA werde den Interessen beider Seiten schaden.

Kim Jong Un fordert von USA "geeignete Option" zur Entschärfung von Konflikt

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat von den USA ein Einlenken im Konflikt um sein Atom- und Raketenprgramm gefordert. Um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen und einen "gefährlichen militärischen Konflikt" zu vermeiden, müssten die USA als erste "eine geeignete Option" unterbreiten und darauf Taten folgen lassen, wurde Kim am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Was er genau damit meinte, blieb offen.

Iran droht mit Aufkündigung von Atomabkommen bei neuen US-Sanktionen

Der Iran hat mit der Aufkündigung des Atomabkommens im Falle weiterer US-Sanktionen gedroht. Teheran könne das Abkommen "binnen Stunden" aufkündigen, sollte Washington seine Politik "der Sanktionen und des Zwangs" fortsetzen, warnte der iranische Präsident Hassan Ruhani am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache im Parlament. US-Präsident Donald Trump habe der Welt gezeigt, dass er "kein guter Partner" sei.

Trump verurteilt erstmals "Rassismus" in Charlottesville

Zwei Tage nach der Gewalt rechtsextremer Gruppen in Virginia hat US-Präsident Donald Trump erstmals den "Rassismus" verurteilt. "Rassismus ist böse", sagte Trump am Montag in Washington und fügte hinzu: "Und alle, die in seinem Namen Gewalt ausüben, sind Kriminelle und Verbrecher." Dies gelte für den Ku Klux Klan, Neonazis sowie Anhänger des Prinzips einer weißen Vorherrschaft. Diese Gruppen seien "abstoßend".

Bannons Tage im Weißen Haus nach Gewalt in Charlottesville gezählt - TV

Nach heftiger Kritik an der ersten Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die rechtsextreme Gewalt in Virginia steht sein Chefstratege Steve Bannon einem Fernsehbericht zufolge möglicherweise kurz vor der Entlassung. Bannon könnte schon zum Ende der Woche seinen Job los sein, berichtete der Sender CBS am Montag unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle.

Angreifer töten neun Menschen bei zwei Attacken auf UN-Stützpunkte in Mali

Bei Angriffen mutmaßlicher Dschihadisten auf zwei UN-Stützpunkte in Mali sind neun Menschen getötet worden, darunter ein Blauhelm und fünf einheimische Wachleute. Nach Angaben der UN-Mission (Minusma) wurden auch acht der Angreifer getötet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte in New York, Attacken auf UN-Blauhelme könnten nach internationalem Recht als "Kriegsverbrechen" eingestuft werden.

Steinmeier genehmigt Bund-Länder-Finanzen nur mit Bedenken

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das mühsam ausgehandelte Gesetz zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen zwar unterzeichnet, gleichzeitig aber verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Der Bundespräsident habe "erhebliche Zweifel" an einem Teil des Gesetzes, teilte das Präsidialamt am Montag in Berlin mit. Steinmeiers Bedenken beziehen sich demnach auf die sogenannte Infrastruktur- oder auch Autobahngesellschaft. Sie soll ab 2021 unter der Regie des Bundes für mehr Effizienz bei Planung, Bau und Betrieb von Autobahnen sorgen. Dazu werden Zuständigkeiten der Länder auf den Bund übertragen - und der Bundespräsident hat demnach Zweifel, ob diese Rückübertragung mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

