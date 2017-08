Pjöngjang / Washington - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine Pläne für einen Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam vorerst zurückgestellt. Nach Gesprächen mit seinen Generälen kündigte Nordkoreas Führer an, das Verhalten der USA "ein wenig länger" beobachten zu wollen, hiess es am Dienstag in einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA. Er drohte aber damit, es sich auch wieder anders überlegen zu können.

"Die Vereinigten Staaten sollten als erstes die richtige Entscheidung treffen und durch ihr Handeln beweisen, dass sie die Spannungen entschärfen und einen gefährlichen militärischen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel verhindern wollen", sagte Kim laut KCNA. Sollten die USA jedoch ihre "extrem gefährlichen und rücksichtslosen Handlungen auf der koreanischen Halbinsel" fortführen, werde er umgehend eine "wichtige" Entscheidung treffen.

"Kim Jong Un deeskaliert"

Unter Experten wurden Kims Aussagen als Versuch gedeutet, die angespannte Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen. "Kim Jong Un deeskaliert, Nordkorea sucht nach einer Beziehung", kommentierte John Delury, Historiker und Nordkorea-Experte an der Seouler Yonsei Universität, über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Zuvor hatte US-Verteidigungsminister James Mattis Nordkorea erneut davor gewarnt, die USA anzugreifen. Die USA würden jeden Flugkörper abfangen, der in Richtung US-Boden unterwegs sei, sagte Mattis am Montag in Washington zu ...

