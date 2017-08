Tokio (ots/PRNewswire) - Die neue Seiko Boutique hat ihre Pforten in London geöffnet. Im Rahmen einer feierlichen Einweihungszeremonie, die am 10. August stattfand, läutete Shuji Takahashi, President und COO der Seiko Watch Corporation, vor geladenen Gästen aus aller Welt eine neue Epoche der Tradition von Seiko in Großbritannien ein.



Bei der Eröffnungsfeier konnte Takahashi zudem als Ehrengäste Seine Exzellenz Koji Tsuruoka, den japanischen Botschafter in Großbritannien, und Fernsehmoderator Jonathan Ross begrüßen, der als Japan-Enthusiast bekannt ist und sich für die Kultur des Landes begeistert.



(Foto: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201708144587/?images)



Takahashi erklärte anlässlich der Einweihung: "Die Eröffnung einer Seiko Boutique in London war ein langgehegter Wunsch und ich freue mich, dass wir nun den perfekten Standort gefunden haben, wo wir der Welt die ganze Bandbreite unserer Seiko und Grand Seiko Kollektion zeigen können. Ich kann versprechen, dass jedem Besucher eine ganz einzigartige, angenehme und informative Erfahrung zuteilwerden wird, um zu erleben, was unsere Uhren so außerordentlich macht".



Die Boutique zeigt die Spitzenmodelle von Seiko, einschließlich der Kollektionen Astron GPS Solar, Presage, Prospex und Premier. Neben Seiko wird, in einem speziellen Bereich, der ganz der Luxusmarke gewidmet ist, die breiteste Grand Seiko-Auswahl in ganz Europa präsentiert.



Die Uhrenliebhaber finden hier das perfekte Umfeld, um die reichhaltige Welt von Seiko selbst zu erleben und zu erforschen. In der Boutique erfahren die Besucher mehr zum Unternehmen und seiner 136-jährigen Firmentradition, seinen markanten technischen Errungenschaften und der konkurrenzlosen Vielfalt seiner Technologien in der Uhrmacherei. Seiko ist eine der wenigen vertikal integrierten Uhrenmanufakturen der Welt - jedes Uhrwerk für jede der in der Seiko Boutique angebotenen Uhren ist vollständig aus eigenständig hergestellten Komponenten gefertigt. Dies ist die ultimative und einzige Garantie für höchste Qualität, Leistung und Haltbarkeit.



Ebenfalls gezeigt wurden ausgewählte Meisterwerke der Luxusmarke Credor, darunter die gefeierten handgefertigten Schöpfungen Eichi, Minute Repeater und Fugaku Tourbillon, die bis dato noch nie in Großbritannien zu sehen waren.



Die Seiko Boutique hat ihre Pforten in der Brompton Road Nr. 57 in Knightsbridge geöffnet und offeriert einmalige Uhren in einer einzigartigen Umgebung.



Seiko Boutique London Adresse: 57 Brompton Road, Knightsbridge, London, SW3 1DP Tel: +44-20-3105-6212 E-Mail: seikoboutique@seiko.co.uk URL: http://www.seiko.co.uk/where-to-buy/seiko-boutique/london-boutique



Grand Seiko Website: http://www.grand-seiko.com/



Seiko Website: http://www.seikowatches.com/



OTS: Seiko Watch Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117751 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117751.rss2



Pressekontakt: (Japan) Noboru Miyadera Public Relations and Advertising Dept. Seiko Watch Corporation Tel: +81-3-3564-4597 E-Mail: seiko-pr@seiko-watch.co.jp



(Großbritannien) Daniel Williams Profile Public Relations Tel: +44-20-7394-7717 E-Mail: d.williams@profilepublicrelations.com