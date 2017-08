Vor Kurzem hat auch die Schweiz ihren Atomausstieg beschlossen. Mit einem erneuerbaren Rohstoff ist das Nachbarland schon heute ganz besonders gesegnet - aber vielleicht nicht mehr auf lange Sicht.

Auch die Schweiz bekommt nun ihre Energiewende. Im Frühjahr besiegelten die Eidgenossen bei einer Volksabstimmung mit fast 60 Prozent Zustimmung den Atomausstieg. Künftig sollen - ähnlich wie beim großen Nachbarn Deutschland - vor allem erneuerbare Stromquellen Haushalte und Industrie versorgen. Allerdings ist noch offen, wann genau die fünf Nuklearmeiler vom Netz gehen.

Während in Deutschland die letzten Atomkraftwerke 2022 abgeschaltet werden sollen, beschloss die Schweiz nur, dass ab 2018 keine weiteren gebaut werden dürfen. "Die Atomkraft ist ein Auslaufmodell", betonte Bundespräsidentin Doris Leuthard in einem TV-Interview. "Aber wir brauchen Zeit, um sie mit heimischer, sauberer Energie zu ersetzen."

Der Atomkritiker Rudolf Rechsteiner, Ökonom und Dozent für erneuerbare Energien an der ETH Zürich, hätte den Komplettausstieg gern so früh wie möglich. "Die Schweiz kann alle Atomkraftwerke jederzeit abstellen, ohne dass die Versorgungssicherheit gefährdet ist", schrieb er in einer Studie. Es sei über eine Dauer von 15 Jahren fast 10 Milliarden Euro teurer, die alten Anlagen weiterlaufen zu lassen, als die ausfallende Menge Strom am Markt zuzukaufen.

Doch so funktioniere das in der Schweiz nicht, sagt Rolf Wüstenhagen, Professor für das Management erneuerbarer Energien an der Universität St. Gallen. "Hier wurde immer wieder abgestimmt, um sich langsam auf einen Kompromiss zu einigen, den alle langfristig akzeptieren und mit dem man arbeiten kann." Anders als etwa Deutschland oder Spanien vor ihren jeweiligen Atomausstiegen ist die Schweiz in einer komfortablen Situation. Sie deckt schon knapp 60 Prozent ihres Strombedarfs aus Wasserkraft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...