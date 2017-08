Düsseldorf - In Großbritannien richtet sich der Blick heute auf die Entwicklung der Inflation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuletzt sei die Jahresrate der Konsumentenpreise im Mai mit 2,9% auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Hintergrund sei die spürbare Abwertung des Britischen Pfundes seit der Ankündigung des EU-Referendums vom Juni 2016, was vor allem die Importgüter verteuert habe. Der für viele Marktteilnehmer überraschend deutliche Rückgang der Teuerung auf 2,6% im Juni sei primär auf Basiseffekte und saisonale Faktoren zurückzuführen gewesen und dürfte sich nicht als nachhaltig erweisen (HSBC-Prognose für Juli: 2,7%). Vielmehr würden die Analysten damit rechnen, dass die Zielmarke der Bank of England von 2% in der 2. Jahreshälfte um einen vollen Prozentpunkt nach oben verfehlt werde. Erst im Verlauf von 2018 dürfte sich der Preisanstieg wieder etwas verlangsamen.

