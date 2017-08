Mittelfristziele gestrichen, Quartalszahlen unter den Erwartungen - so lassen sich die heute früh veröffentlichten Daten kurz zusammenfassen. Charttechnisch treiben Marktteilnehmer bei der K+S-Aktie ein gefährliches Spiel, es droht ein ausgewachsenes Verkaufssignal.

Zu den Zahlen: Im zweiten Quartal hat der Kali- und Salzproduzent die Produktion zwar erhöhen können und mehr umgesetzt, nachdem zum Jahresstart noch Entsorgungsprobleme der salzhaltigen Abwässer die Kaliproduktion in Deutschland belastet hat. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz auf Jahressicht um 1,4 Prozent auf 742 Millionen Euro, der operative Gewinn (Ebit) erhöhte sich um ganze 90 Prozent auf 28,5 Millionen Euro. Damit blieb dem Kasseler Konzern unter dem Strich ein Gewinn von 38,3 Millionen Euro übrig, nach dem ein Gewinn von 0,1 Millionen Euro noch ein Jahr in den Büchern stand. Aber das Salzgeschäft bleibt wegen der anhaltend niedrigen Preise schwierig, die Kaliproduktion zog hingegen etwas an.

Charttechnisch wandert das Wertpapier von K+S auf einem sehr schmalen Grat, der sich durch die Jahrestiefs aus März bei 20,68 Euro definiert. ...

