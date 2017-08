BELGRAD (dpa-AFX) - Die Hitze der vergangenen Wochen hat der Landwirtschaft in Serbien Schäden von rund einer Milliarde Dollar (knapp 850 000 Euro) gebracht. Das berichtete die Belgrader Zeitung "Danas" am Dienstag unter Berufung auf heimische Agrarexperten. Die gesamten Ernteeinbußen werden demnach rund 20 Prozent im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt betragen. Der Anteil des Agrarsektors am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sinke damit von zehn auf acht Prozent. Ein Grund für die schlechten Erträge sei die geringe Bewässerung der Felder. Während in der EU etwa 20 Prozent der Ackerflächen künstlich bewässert würden, seien es im Kandidatenland Serbien nur 3 Prozent./ey/DP/stb

