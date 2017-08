FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der angekündigten Milliardenfusion von Linde mit dem amerikanischen Industriegasekonzern Praxair wird es konkret. Nach der Genehmigung durch die Finanzaufsicht Bafin legte der Münchener Konzern sein offizielles Tauschangebot für die eigenen Aktionäre vor.

Diese haben nun bis 24. Oktober Zeit, ihre Aktien in Anteile an der neuen Holding für die Fusion zum weltgrößten Gasekonzern zu tauschen. Für jede zum Umtausch eingereichte Aktie der Linde AG erhalten Aktionäre 1,54 Aktien der neuen Holding, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Auf Seiten von Linde ist eine Annahmequote von 75 Prozent nötig, damit die Fusion unter Gleichen zustande kommt. Bei Praxair muss eine Aktionärsversammlung mehrheitlich zustimmen. Sie ist für den 27. September 2017 geplant.

Anfang Juni hatten beide Seiten den Fusionsvertrag unterzeichnet. Aus dem Zusammenschluss entsteht das weltgrößte Branchenunternehmen mit 27 Milliarden Euro Umsatz, 66 Milliarden Euro Börsenwert und weltweit 80.000 Mitarbeitern. Es überrundet damit den derzeitigen Spitzenreiter Air Liquide.

Die Fusion ist nicht unumstritten. Besonders die Gewerkschaften sehen das Vorhaben kritisch. Die IG Metall fürchtet, dass bis zu 10.000 Arbeitsplätze bei Linde verloren gehen könnten. Auch dass die neue europäische Holding ihren Sitz in Dublin haben und der fusionierte Konzern aus den USA heraus gesteuert werden soll, kritisiert die Gewerkschaft.

Die Kartellbehörden dürften die Fusion ohne Auflagen kaum durchwinken. Linde, so wird erwartet, wird sich deshalb wohl von einem Teil seines US-Geschäfts trennen müssen. Branchenkenner erwarteten, dass Bereiche in Milliardenhöhe aufgegeben werden müssen. In Medienberichten hieß es, dass beide Seiten bis zu einer Schmerzgrenze von 3,7 Milliarden Dollar Jahresumsatz zu Verkäufen bereit sind.

August 15, 2017

