Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung am Dienstag mit leichten Gewinnen eröffnet. In den vergangenen Tagen sei im Nordkorea-Konflikt von beiden Parteien - den USA und Nordkorea selbst - kein weiteres Öl ins Feuer gegossen worden, kommentiert ein Marktbeobachter. Damit entschärfe sich die Krise aus Börsensicht weiter. "Der Risikoappetit an den Märkten kehrt allmählich wieder zurück", heisst es im Handel. Aber: "Nordkorea ist und bleibt unberechenbar, und die Sorgen über eine weitere Eskalation könnten jederzeit wieder zurückkehren." Erneute Raketentests würden die Anleger dann wieder raus aus Aktien in sichere Häfen treiben.

Hoffnungen auf eine Abkühlung des aufgeheizten Konflikts hatten die Aktienmärkte am Montag beflügelt. Nach den Verlusten in der vergangenen Woche konnte der SMI ordentlich Boden gutmachen mit einem Plus von 1,7%. Auch die US-Indizes und die asiatischen Börsen erholten sich. Am Nachmittag stehen in den USA mehrere wichtige Konjunkturdaten an, die noch grössere Impulse liefern könnten. Zudem legten hierzulande einige Unternehmen am Morgen Zahlen vor.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,10% höher bei 9'040,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,07% auf 1'439,86 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14% auf 10'291,69 Stellen. Von ...

