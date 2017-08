Köln (ots) -



- Ford GT '67 Heritage Edition erinnert an den Sieg des Ford GT40 Mark IV vor 50 Jahren in Le Mans, im Cockpit saßen seinerzeit Dan Gurney und A.J. Foyt



- In Reminiszenz an den Ford GT40 verfügt die neue Ford GT '67 Heritage Edition mit ihrer roten Lackierung und ihren weißen Streifen über eine einzigartige Rennoptik



- Die streng limitierte Edition des Ford GT-Supersportwagens zeichnet sich durch Startnummern sowie durch exklusive Farben und Details im Innenraum aus



Der Ford GT-Supersportwagen wird in Kürze als limitierte Sonderedition erhältlich sein. Mit dieser Ford GT '67 Heritage Edition feiert Ford den legendären Sieg des Ford GT40 Mark IV vor 50 Jahren beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, bei dem seinerzeit die Rennfahrer Dan Gurney und A.J. Foyt eine Rekordrunde nach der anderen für sich verzeichnen konnten und das Langstreckenrennen mit Bravour für sich entschieden.



"Das neue Editionsmodell ist der direkte Nachfolger der letztjährigen Ford GT '66 Heritage Edition und erinnert an den glorreichen Sieg der beiden Amerikaner Dan Gurney und A.J. Foyt im Jahre 1967", sagte Dave Pericak, Global Director, Ford Performance. "Das Editionsmodell ist eine Hommage an eines der wichtigsten Fahrzeuge in der Rennsportgeschichte von Ford".



Die Ford GT '67 Heritage Edition verfügt über eine glänzende Lackierung in Race-Rot mit weißen Streifen und exponierten Karbon-Applikationen. Die Motorhaube und die Fahrzeugtüren werden durch weiße Startnummern verziert. Für einen starken Auftritt sorgen zudem geschmiedete 20-Zoll-Leichtmetallräder in Silber-Satin mit schwarzen Radmuttern. Rote Bremssättel und silberne Spiegelkappen runden den Look dieses besonders exklusiven Supersportwagens ab.



Auch im Innenraum zeichnet sich die limitierte Edition des Ford GT-Supersportwagens durch einzigartige Farben und Details aus. Dazu zählt die neue Lederpolsterung der Karbonfasersitze mit roten Akzentnähten, die sich ebenso an dem Lenkrad wiederfinden, dessen Schaltwippen überdies eloxiert wurden. Das Gurtband ist ebenfalls rot eingefärbt. Darüber hinaus erstrecken sich satin-dunkle Edelstahl-Applikationen über die Instrumententafel sowie über Blenden und Schraubenköpfe im Bereich der Türverkleidungen. Abgerundet wird die '67 Heritage Edition durch eine spezielle Fahrzeugidentifizierungsnummer, Türschweller in mattierter Kohlefaser und einer besonderen Gestaltung der Lufteinlassdüsen und der Mittelkonsole.



Das Fahrzeug wird für das kommende Modelljahr in limitierter Stückzahl erhältlich sein. Bilder von der '67 Heritage Edition erhalten Sie unter FordGT.com im Bereich des Konfigurators. "Bereits das erste Heritage Edition-Fahrzeug war ein großer Erfolg und ehrte unsere Rennsport-Historie mit einer modernen Interpretation des Le Mans-Siegfahrzeugs", sagte Garen Nicoghosian, Exterior Design Manager für dieses Editionsmodell. "Ein weiteres Ford GT-Sondermodell auf der Grundlage des im Folgejahr 1967 ebenso siegreichen GT40 Mark IV-Rennwagens war für uns einfach eine notwendige Fortsetzung".



