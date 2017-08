Unterföhring (ots) - Kein Rauch fürs "Nichts": Die beiden Dauerqualmer Willi Herren und Zachi Noy stellen sich dem Angebot von Big Brother und erspielen durch acht Stunden Raucherpause vier Münzen für das "Nichts". Die Bewohner kaufen sich dafür - Achtung - Zigaretten ... Claudia Obert überrascht mit einem pikanten Sex-Geständnis, Milo Moiré geht Sarah Knappik verbal hart an und Willi Herren vernascht in der Nacht im "Alles"-Wohnbereich süße Köstlichkeiten. "Promi Big Brother" legt am vierten Tag zu und erzielt in der Late Prime am Montagabend 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.



Das passierte außerdem in der Live-Show: Big Brother greift durch, bestraft die Regelverstöße der Bewohner und mischt damit die beiden Bereiche des Hauses völlig neu. Zu Beginn der Show sind "Alles" und "Nichts" aufgerufen, ihre Koffer und Beutel zu packen. Die Regelbrecher Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong, Sarah Knappik und Dominik Bruntner müssen in der Live-Show ins "Nichts". Steffen von der Beeck, Claudia Obert, Milo Moiré, Jens Hilbert und Maria Hering dürfen ab sofort als Belohnung im luxuriösen "Alles" wohnen. Sarah Kern und Evelyn Burdecki bleiben aufgrund von Regelverstößen weiter im kargen "Nichts" des Hauses.



Aktuelle Bewohner im "Alles": Steffen von der Beeck, Claudia Obert, Milo Moiré, Jens Hilbert, Maria Hering



Aktuelle Bewohner im "Nichts": Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong, Sarah Knappik, Dominik Bruntner



