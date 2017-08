LONDON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Großbritannien infolge des Brexit-Votums hat sich zuletzt nicht weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise seien im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag mit. Damit verharrte die Rate auf dem Niveau des Vormonats Juni. Volkswirte hatten im Mittel dagegen mit einer leicht höheren Rate gerechnet. Im Mai hatte der Anstieg noch bei 2,9 Prozent gelegen.

Auf längerfristige Sicht ist die Inflation seit dem Brexit-Votum fast kontinuierlich und deutlich gestiegen. Grund dafür ist das seit dem Referendum deutlich geschwächte Pfund, das importierte Güter teurer macht. Die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, lag im Juli laut Statistikamt bei 2,4 Prozent und verharrte damit ebenfalls auf dem Niveau vom Vormonat.

Für die britischen Notenbanker sind die jüngsten Zahlen ein Grund zum Aufatmen. Nach wie vor wird das Inflationsziel der Bank of England von zwei Prozent allerdings klar übertroffen. Ein Problem sind die steigenden Preise in Großbritannien derzeit vor allem, weil die Lohnentwicklung seit geraumer Zeit nicht mithalten kann. Dies führt zu sinkenden Reallöhnen. Das britische Pfund verlor am Dienstag nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen im Handel mit dem US-Dollar etwas an Wert und fiel auf den schwächsten Stand seit Mitte Juli./tos/jkr/fbr

