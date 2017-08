Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturforschungsinstitut IMK hat der Wirtschaft eine zunehmend gute Lage attestiert. "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich in den letzten Wochen noch einmal leicht verbessert", erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. "Das Risiko, dass Deutschland in nächster Zeit in eine Rezession gerät, hat erneut etwas abgenommen." Das signalisiere der Konjunkturindikator des gewerkschaftsnahen Instituts.

Für den Zeitraum von August bis Oktober weist das Frühwarninstrument, das die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 12,7 Prozent aus. Im Juli hatte sie bei 14,1 Prozent gelegen. Bei Werten unter 30 Prozent besteht laut IMK keine Rezessionsgefahr.

Die verringerte Krisenwahrscheinlichkeit erklärten die Düsseldorfer Ökonomen unter anderem damit, dass die Auftragslage für das Verarbeitende Gewerbe günstig sei. Insbesondere der Anstieg der Orders aus dem Inland um zuletzt gut 5 Prozent habe sich positiv auf die Indikator-Prognose ausgewirkt. Hinzu komme, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Juli den sechsten Monat in Folge verbessert habe.

Erst am Morgen hatte das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2017 um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist.

