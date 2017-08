Hamburg (ots) - Muriel Baumeister (45) hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach ihrem Autounfall unter Alkoholeinfluss spricht die Schauspielerin in Closer (EVT 16.08.) über die mittlerweile überwundene Krise.



Die Dreifach-Mutter war mit 1,45 Promille rückwärts gegen eine Gehweg-Leitplanke gefahren, ihre Tochter Frieda (11) saß mit im Wagen. "Ich habe einen Fehler gemacht", gesteht die 45-Jährige, sagt aber auch: "Ich habe dafür bezahlt, und damit hätte es eigentlich gut sein müssen. Jeder andere Mensch wäre mit diesem Fehler durchgekommen, aber mich haben sie geschlachtet."



Heute trinkt Muriel Baumeister gar keinen Alkohol mehr und wohnt im Moment in Österreich in ihrem Elternhaus im Salzburger Land. "Da sitze ich auf dem Traktor, mähe Rasen und kümmere mich um die Heuernte", erzählt sie. Klingt nach einem guten neuen Leben ...



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 34/2017, EVT 16.08.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, David Holscher, Telefon: 040/3019-2561.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup