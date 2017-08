Bonn - Die moderate Beruhigung im Nordkorea-Konflikt im Verlauf des vergangenen Wochenendes sorgte gestern für Erleichterung bei vielen Anlegern, so die Analysten von Postbank Research.Sichere Häfen wie Bundesanleihen seien in der Folge weniger gefragt gewesen. Die Renditen 10-jähriger und 5-jähriger Bundesanleihen hätten jeweils eine Gegenbewegung zu ihren Rückgänge der vergangenen Woche gezeigt und seien um 3 beziehungsweise 2 Basispunkte auf 0,41% sowie -0,29% geklettert. 2-jährige Papiere hätten am Montag unverändert zum letzten Freitag mit -0,72% rentiert.

