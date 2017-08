FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.08.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BAT PRICE TARGET TO 5300 (5200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE TO 'OVERWEIGHT' ('UW') - TARGET 510 (343) PENCE - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE TO 'OVERWEIGHT' - TARGET 510 PENCE - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2130 (1940) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS NEXT PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 3650 (3850) PENCE - BERNSTEIN CUTS DIRECT LINE TO 'UNDERPERFORM' ('MARKET-PERF.'); TARGET 320 PENCE - CANACCORD RAISES GENEL ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 150 (90) PENCE - CITIGROUP RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 332 PENCE - 'BUY' - FTSE 100-INDIKATION +0.22% TO 7370 (CLOSE: 7353.89) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION +0.26% TO 7373 (CLOSE: 7353.89) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 302 (311) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS TO 'CONV. BUY LIST' ('BUY') - TARGET 750 (742) PENCE - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 535 (492) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1350 (1280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 415 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2420 (2520) PENCE - 'OW' - PANMURE INITIATES VECTURA GROUP WITH 'BUY' - TARGET 150 PENCE - RBC CAPITAL CUTS RIO TINTO TO 'OUTPERFORM' (TOP PICK) - PRICE TARGET 4200 PENCE - UBS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 770 (795) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 260 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RBS PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob