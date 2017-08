Lauda-Königshofen - K+S-Aktie: Gefährliches Spiel - Chartanalyse Mittelfristziele gestrichen, Quartalszahlen unter den Erwartungen - so lassen sich die heute früh veröffentlichten Daten von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) kurz zusammenfassen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...