BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 14-Aug-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 14/08/2017 IE00B88D2999 10203 GBP 2156955.728 211.4040702 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 14/08/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6480781.143 17.1976084 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 14/08/2017 IE00B7SD4R47 45112 EUR 9347030.233 207.1960949 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 14/08/2017 IE00B8JF9153 2675075 EUR 21761998.89 8.1350986 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 14/08/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 7999804.156 231.2951154 Daily ETP



Boost ShortDAX 14/08/2017 IE00B8GKPP93 794608 EUR 6294050.238 7.92095 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/08/2017 IE00B7Y34M31 10054 USD 4749668.073 472.4157622 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/08/2017 IE00B8K7KM88 4267764 USD 36333129.97 8.5133878 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/08/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7586539.458 810.7875877 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/08/2017 IE00B8VZVH32 6220767 USD 25554717.99 4.107969 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/08/2017 IE00B7ZQC614 278491567 USD 167317232.2 0.6007982 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/08/2017 IE00B7SX5Y86 363883 USD 33694372.85 92.5967216 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 14/08/2017 IE00B8HGT870 805348 USD 19299761.02 23.9644986 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 14/08/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 1793095.036 108.8373315 Daily ETP



Boost Copper 3x 14/08/2017 IE00B8JVMZ80 245080 USD 5235596.102 21.3628044 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 14/08/2017 IE00B8KD3F05 60997 USD 4510444.471 73.9453493 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/08/2017 IE00B8VC8061 152670576 USD 55190810.17 0.3615026 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/08/2017 IE00B76BRD76 202282 USD 6548379.264 32.3725258 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 14/08/2017 IE00B7XD2195 5457197 USD 20927961.4 3.8349287 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 14/08/2017 IE00B8JG1787 9215 USD 914409.7155 99.2305714 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/08/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2370797.048 42.20001866 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 14/08/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2012868.629 67.32002103 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/08/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 407029.4514 154.9407885 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 14/08/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22230565.97 54.97240561 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 14/08/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2741674.275 207.9231211 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 14/08/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 286027076.3 5553.923812 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 14/08/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 132299280 16252.9828 Daily ETP



Boost Palladium 14/08/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 749831.7397 55.1955642 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 14/08/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 859221.2402 115.0075278 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/08/2017 IE00B94QL251 4863 USD 592778.9321 121.8957294 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/08/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 284340.4642 5.081955 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 14/08/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 365766.5508 70.3397213 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 14/08/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 641202.6166 86.7193152 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 14/08/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 505455.188 84.8506275 Daily ETP



Boost Silver 2x 14/08/2017 IE00B94QL921 7515 USD 455099.5954 60.5588284 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 14/08/2017 IE00B94QL699 14638 USD 692674.001 47.3202624 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/08/2017 IE00B873CW36 2425014 EUR 26797947.01 11.050636 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/08/2017 IE00B8NB3063 372266 EUR 31776235.59 85.3589519 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1563811.813 122.3639916 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 12901002.12 54.2056635 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 953665.8709 130.6391604 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKS8QN04 1180059 EUR 68359310.82 57.9287229 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKT09479 821 GBP 120364.2986 146.6069411 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 9574754.8 48.76619538 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKT09032 2500 USD 274825.457 109.9301828 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/08/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10111673.23 76.4813308 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/08/2017 IE00BLS09N40 363725 EUR 15050887.69 41.3798548 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/08/2017 IE00BLS09P63 480820 EUR 8039887.48 16.7212002 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/08/2017 IE00BLNMQS92 38796 EUR 4007443.023 103.295263 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/08/2017 IE00BLNMQT00 133204 EUR 5941270.998 44.6027972 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 14/08/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3455894.135 15.1039043 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 14/08/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1549095.424 110.0444288 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/08/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1136860.638 24.5092301 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/08/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1119741.908 82.5768369 Short Daily ETP



Boost Brent 14/08/2017 IE00BVFZGD11 402613 USD 6568143.933 16.31379 Oil ETC



Boost Gold 14/08/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2921229.667 26.348718 ETC



Boost Natural Gas 14/08/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1056201.331 24.1411929 ETC



Boost BTP 10Y 5x 14/08/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4188151.006 50.6733334 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 14/08/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3068206.689 51.414416 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 14/08/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1445944.705 75.0984058 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/08/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 542478.1704 73.3574267 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/08/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 283115.4157 95.5825171 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/08/2017 IE00BYTYHS72 370399 USD 8226888.63 22.2108824 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/08/2017 IE00BYTYHR65 75057 USD 2820858.419 37.5828826 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/08/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5087537.273 201.0407521 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/08/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 348606.4461 31.6914951 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 14/08/2017 IE00BYTYHQ58 16042406 USD 8601971.786 0.5362021 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 14/08/2017 IE00BYMB4Q22 154672 EUR 24074418.27 155.6481992 ETP



