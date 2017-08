Paris - Seit dem zweiten Halbjahr 2016 stehen Investoren Anlagewerten in den Schwellenländern zunehmend positiv gegenüber, so Matthieu Genessay, Client Portfolio Manager bei H2O Asset Management.Die Erwartung auf hohe Rohstoffpreise habe die Investitionsbereitschaft in diese Märkte gestützt. Angesichts der bevorstehenden Sommerpause der Mittelflüsse sei es nun an der Zeit, das Risiko der Emerging Markets im Kontext mittlerweile stark exponierter Investoren neu zu bewerten. Daher seien die Experten besonders vorsichtig bei Schwellenländeranleihen in harter Währung, deren erwartete Renditen aufgrund der starken Korrelation mit US-Staatsanleihen wenig attraktiv seien. Lokale Anleihemärkte würden höhere Wertsteigerungen bieten, allerdings nur in Ländern, in denen potenzielle Lockerungen der Geldpolitik durch die Zentralbank möglich seien, wie beispielsweise in Mexiko.

Den vollständigen Artikel lesen ...