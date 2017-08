Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) plant ab dem kommenden Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividendenausschüttung in Höhe von mindestens 20 Eurocent je Aktie. In Abhängigkeit weiterer Akquisitionen kann sich die Dividende entsprechend erhöhen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 um rund 73 Prozent von 8,0 Mio. Euro ...

