Bis fast 1300 US-Dollar stieg der Goldpreis auch diesmal an, kam aber zum dritten Mal in den letzten Monaten dort auch nicht mehr voran. Das erneute Scheitern am Widerstand stellt bereits auf kurze Sicht eine mögliche Rückkehr zur ansteigenden Unterstützung um aktuell 1220 US-Dollar in Aussicht.

Nachdem Gold schon zum dritten Mal seit Mitte April in den Bereich um 1290 US-Dollar vorgedrungen war, kamen die Notierungen ebenso zum dritten Mal dort auch nicht mehr voran. Hier befindet sich eine wichtige Hürde für den Goldpreis, deren Überwinden für steigende Notierungen maßgeblich sein sollte. Nachdem der Widerstand erneut seine Standfestigkeit bewies, richtet sich der Fokus bei Gold nach unten auf die seit Mitte Dezember letzten Jahres ansteigende Unterstützung um aktuell 1220 US-Dollar. Diese kann einem unter Gewinnmitnahmen ...

