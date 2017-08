Paris - Die Aussicht auf eine weitere Entspannung im Konflikt um Nordkorea hat auch am Dienstag für Aktienkäufe an Europas Börsen gesorgt. Der EuroStoxx50 legte am Vormittag um 0,23 Prozent auf 3459 Punkte leicht zu. Die Investoren setzten auf die Karte 'Konfliktlösung auf diplomatischem Weg", hiess es in einem Marktkommentar der Postbank zu Nordkorea.

Aus Sicht der Märkte sei es positiv, dass Nordkoreas Machthaber in den Augen von Experten Gesprächsbereitschaft signalisiert. Viele Investoren in den europäischen Börsensälen seien anscheinend bereit, wieder bei Aktien zuzugreifen, schrieb die Postbank. ...

