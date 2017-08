Basel - August und September sind saisonbedingt die schwächste Periode im Börsenjahr, so Cédric Spahr, Aktienmarktstratege, Bank J. Safra Sarasin AG. Die geopolitische Spannung zwischen den USA und Nordkorea könnte in Handelsspannungen zwischen den USA und China münden, was Aktienmärkte kurzfristig unter Druck setzen könnte.

