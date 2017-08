Frankfurt - Der leichte Preisanstieg bei Rohzucker seit Ende Juni wurde in der ersten Augusthälfte wieder neutralisiert, so die Analysten der Commerzbank.Trotz des gestrigen leichten Anstiegs notiere Rohzucker in New York aktuell bei 13,5 US-Cents je Pfund 10% niedriger als zu Monatsbeginn. Der rasche Fortschritt der Zuckerrohrverarbeitung im brasilianischen Anbaugebiet Center-South drücke auf die Notierungen. Die Zuckerindustrievereinigung Unica habe für die zweite Julihälfte die Produktion von 3,41 Mio. Tonnen Zucker gemeldet. So viel Zucker sei noch nie in einer Periode von 15 Tagen produziert worden. Auch die verarbeiteten 50,7 Mio. Tonnen Zuckerrohr würden den bisherigen Rekord brechen. Davon sei die Hälfte der Zuckerproduktion zugeführt worden, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum.

