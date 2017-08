Frankfurt - China setzt eine Resolution der Vereinten Nationen um und wird vorerst unter anderem keine Kohle, kein Eisenerz und kein Blei bzw. Bleierz mehr aus Nordkorea importieren, so die Analysten der Commerzbank.Laut Angaben des Handelsministeriums würden die Einfuhren ab dem 5. September eingestellt. Während dies für Nordkorea eine massive wirtschaftliche Schwächung bedeuten dürfte, da China der Hauptabnehmer nordkoreanischer Produkte sei, habe dies für China selbst kaum Auswirkungen. Im Falle von Eisenerz habe China im ersten Halbjahr 2017 aus Nordkorea Daten der Zollbehörde zufolge 1,34 Mio. Tonnen importiert (monatlich gut 220 Tsd. Tonnen im Durchschnitt). Dies seien jedoch nur 0,25% der gesamten chinesischen Eisenerzimporte in diesem Zeitraum gewesen. Dieser Ausfall sollte also problemlos aufgefangen werden können.

