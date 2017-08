Frankfurt - Gold steht seit gestern unter Druck und fällt am Morgen unter 1.275 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Der festere US-Dollar belaste Gold ebenso wie der Rückgang der Risikoaversion, nachdem die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA etwas nachgelassen hätten. Insbesondere die Gefahr eines militärischen Konflikts im ostasiatischen Raum habe den Goldpreis in der letzten Woche stark ansteigen lassen. Es seien aber vor allem spekulative Finanzanleger gewesen, die in Erwartung eines steigenden Goldpreises Kaufpositionen eingegangen seien und damit den Preis nach oben getrieben hätten. Diese Anleger dürften nun Gewinne mitnehmen, was den Goldpreis wieder nachgeben lasse.

