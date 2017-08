Frankfurt - Die Ölpreise sind gestern um 2,5% gefallen und haben den seit Ende Juni bestehenden Aufwärtstrend wieder nach unten verlassen, so die Analysten der Commerzbank.Zwar ließe sich der Preisrückgang mit einer geringen Ölnachfrage in China - im Juli sei die Rohölverarbeitung dort auf 10,7 Mio. Barrel täglich gefallen, den niedrigsten Stand seit September 2016 - oder der Aufwertung des US-Dollar erklären. Die Analysten würden aber auch technische Indikatoren und den Rückzug der Anleger als verantwortlich für die Preisschwäche sehen, nachdem diese zuletzt ihre Netto-Long-Positionen bei Brent an der ICE auf ein Viermonatshoch von über 417 Tsd. Kontrakten, bei Gasöl sogar auf ein Rekordhoch von mehr als 137 Tsd. Kontrakten erhöht hätten. Bei einer spekulativen Überhitzung könnten bereits kleine belastende Nachrichten zum Stimmungsumschwung und einer Preiskorrektur führen. Vor allem sei die Versorgungslage weiterhin sehr entspannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...